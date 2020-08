News

"Ultravox - Vienna" erscheint als 40th Anniversary Deluxe Edition mit 5.1-Mix

Ultravox veröffentlichen ihr Album "Vienna" aus dem Jahr 1980 in einer neuen "40th Anniversary Deluxe Edition" in verschiedenen Varianten neu auf CD und Vinyl. Unter anderem ist auch eine 5 CD-Edition mit zusätzlicher Bonus-DVD geplant.

Diese enthält neben dem ursprünglichen 1980er-Master von Conny Plank das Album auf CD auch in einem neuen Stereo-Mix von Steven Wilson sowie auf DVD sogar als 5.1-Mix in verschiedenen Audio-Formaten.

Ergänzend zu den Songs des ursprünglichen Albums gibt es auch noch verschiedene Raritäten, B-Seiten und Live-Aufnahmen.

Die "Vienna 40th Anniversary Deluxe Edition" von Ultravox soll ab dem 09.10.2020 im Handel erhältlich sein.

Ultravox - Vienna 40th Anniversary Deluxe Edition Tracklist

CD 1: Vienna [Original 1980 Analogue Master]

01. Astradyne

02. New Europeans

03. Private Lives

04. Passing Strangers

05. Sleepwalk

06. Mr. X

07. Western Promise

08. Vienna

09. All Stood Still

CD 1: Vienna [Steven Wilson Stereo Mix]

01. Astradyne

02. New Europeans

03. Private Lives

04. Passing Strangers

05. Sleepwalk

06. Mr. X

07. Western Promise

08. Vienna

09. All Stood Still

10. Waiting

11. Passionate Reply

12. Alles Klar

13. Herr X

CD 3: Rarities: Singles/B-Sides/Live

01. Sleepwalk [Early Version]

02. Waiting

03. Face To Face [Live in St Albans 16/8/1980]

04. King's Lead Hat [Live at The Lyceum 17/8/1980]

05. Vienna [Single Version]

06. Passionate Reply

07. Herr X

08. All Stood Still [Single Version]

09. Alles Klar

10. Keep Talking [Cassette Recording During Rehearsals]

11. All Stood Still [12” Mix]

12. Sleepwalk [Soundcheck, The Lyceum 17/8/1980]

13. All Stood Still [Soundcheck, The Lyceum 17/8/1980]

14. Vienna [Live Video Version, St Albans City Hall 16/8/80]

15. Sleepwalk [Live Video Version, St Albans City Hall 16/8/80]

CD 3: Cassette Recordings During Rehearsals 1979/80

01. Astradyne

02. New Europeans (Instrumental)

03. Private Lives (Instrumental)

04. Passing Strangers (Instrumental 1)

05. Sleepwalk (Version 1)

06. Mr. X

07. Western Promise

08. Vienna

09. All Stood Still (Instrumental 1)

10. Sound On Sound

11. Animal

12. Sleepwalk (Version 2)

13. Sound On Sound (Instrumental)

14. Passing Strangers (Instrumental 2)

15. All Stood Still (Instrumental 2)

CD 5: Live in St. Albans 1980

01. Astradyne

02. New Europeans

03. Passing Strangers

04. Quiet Men

05. Face To Face

06. Mr. X

07. Western Promise

08. Vienna

09. Slow Motion

10. Hiroshima Mon Amour

11. All Stood Still

12. Sleepwalk

13. Private Lives

14. King's Lead Hat

DVD [Audio Only]

Vienna album – Steven Wilson Mix

• 96/24 5.1 Surround Sound Mix

• DTS 96/24 5.1 Surround Mix

• DOLBY AC3 5.1 Surround Mix

• 9624 LPCM Stereo Mix

B-sides – Steven Wilson Mix

• 96/24 5.1 Surround Sound Mix

• DTS 96/24 5.1 Surround Mix

• DOLBY AC3 5.1 Surround Mix

• 9624 LPCM Stereo Mix

Vienna album - 1980 Original Analog Master

• 9624 LPCM Stereo Mix

B-sides – 1980 Original Analog Master

• 9624 LPCM Stereo Mix

