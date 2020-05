News

Ultra HD-Sender Travelxp 4K HDR erweitert Kabelverbreitung

Der Ultra HD-Sender Travelxp 4K HDR wird jetzt von M7 auch zur Vermarktung in Kabelnetzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. M7 versorgt u.a. lokale Kabelnetzbetreiber und bietet neben Travelxp auch die Sender Insight TV UHD und LoveNature 4K an.

Travelxp 4K strahlt sein Programm in Ultra HD mit HDR im HLG-Format aus und wird auch im Magenta TV IPTV-Angebot der Deutschen Telekom verbreitet. Bis Ende März konnte der Sender auch via Satellit Astra 19.2° Ost über HD+ empfangen werden.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.