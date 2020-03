News

Ultra HD-Sender Travelxp 4K ab April nicht mehr auf Astra

Der Ultra HD-Sender Travelxp 4K wird ab dem 1. April 2020 nicht mehr via Satellit Astra 19.2° Ost ausgestrahlt werden. Damit verschwindet der Reisesender auch aus dem Angebot von HD+. Noch bis Ende März kann Travelxp 4K via Astra in Ultra HD inklusive HDR im HLG-Standard empfangen werden.

Neben HD+ ist Travelxp 4K auch im Magenta TV IPTV-Angebot der Deutschen Telekom zu empfangen.

