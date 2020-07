News

UHD-TVs von Toshiba, Telefunken & JVC bald inklusive HD+

Von Vestel produzierte UHD TV-Geräte, darunter fallen Fernseher z.B. von Toshiba, Telefunken, JVC, Hitachi, Techwood, ok., etc. werden ab September mit HD+ ausgeliefert. Nach Samsung und Panasonic ist Vestel der dritte große Partner, der HD+ inklusive Komfort-Funktionen ohne zusätzliche Kosten in den Ausstattungsumfang der Geräte aufnimmt.

HD+ wird einfach bei der Ersteinrichtung des Fernsehers installiert, sechs Monate kann man den Empfang des HD+ Sender-Pakets sowie die HD+ Komfort-Funktion (Zugriff auf Mediatheken, interaktiver TV-Guide, etc.) kostenlos testen, bevor ein Abo notwendig wird.

