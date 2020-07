News

Über 100 Filme ab 97 Cent bei Amazon Prime Video

Amazon.de bietet derzeit über 100 Filme ab 97 Cent im Verleih bei Amazon Prime Video an. Zu den Filmen der Aktion gehören u.a. "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" und viele andere DC-Verflimungen, die "Herr der Ringe" und "Hobbit"-Trilogien sowie weitere Warner-Produktionen. Ein Teil der Filme wird für 0,97 EUR, weitere für 1,94 EUR angeboten. Nach der Buchung haben Kunden 30 Tage Zeit, um ein geliehenes Video zu starten und dann 48 Stunden, um es anzusehen:

