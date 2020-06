News

TP Vision integriert DTS Play-Fi in Philips TVs und Audio-Produkte

Bildquelle: Philips

TP Vision kündigt die Integration von DTS Play-Fi in die Fernseher der Philips OLED805-Serie an. Zukünftig sollen alle Philips Android TVs ab Generation 2020 mit DTS Play-Fi ausgestattet werden. Auch die Modelle aus 2019 erhalten im 2. Halbjahr 2020 voraussichtlich die Multiroom-Software per Firmware-Update. Im September sollen neue Soundbars und Lautsprecher mit DTS Play-Fi folgen.

