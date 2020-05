News

"Top Gun" & "Tage des Donners" in 4K mit Dolby Vision im Apple iTunes Store

Noch vor der Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung am 02.07.2020 bietet Paramount bereits jetzt "Top Gun" in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton im Apple iTunes Store an. Dort findet man auch bereits einen kurzen Film-Ausschnitt als Preview für das neue Master. Auch "Tage des Donners" ist bei iTunes bereits in 4K mit Dolby Vision erhältlich, im Unterschied zu "Top Gun" aber ohne Dolby Atmos.

Top Gun (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos) Deutsch u.a. (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Das Vermächtnis von Top Gun

Dreißig Jahre Top Gun

Gefahrenzone: Das Making-of von Top Gun

Multi-Angle Storyboards

Die Besten der Besten: Das echte Top Gun

Musikvideos

Originales Kino-Werbematerial

Kommentar vom Produzenten Jerry Bruckheimer, Regisseur Tony Scott, Co-Autor Jack Epps Jr. und von Marine-Experten

