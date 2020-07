News

"Top Gun: Maverick" & "A Quiet Place 2" auf 2021 verschoben

Paramount hat in den USA den Kinostart von "Top Gun: Maverick" auf den 02.07.2021 und von "A Quiet Place" auf den 23.04.2021 verschoben. Die Verschiebung erfolgt kurz nach der Disneys Ankündigung der Verschiebung der "Star Wars" und "Avatar"-Fortsetzungen um ein Jahr. Laut Informationen von "Deadline" plant Paramount auch bereits den Verkauf von Filmen an Streaming-Dienste. So soll Paramount bereits in Verhandlungen mit Amazon über die Rechte für den Tom Clancy-Thriller "Gnadenlos" (Without Remorse) stehen. Für "Sonic the Hedgehog 2" ist indes ein Kinostart am 08.04.2022 geplant.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.