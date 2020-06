News

Tom Hanks-Film "Greyhound" ab 10. Juli bei Apple TV+

Apple kündigt für den 10. Juli den exklusiven Start von "Greyhound" bei Apple TV+ in über 100 Ländern an. Das Tom Hanks-Drama ist der erste große Kinofilm bei Apple TV+.

Der Film basiert auf dem Roman "The Good Shepherd" von C.S. Forester aus dem Jahr 1955 und sollte ursprünglich am 07.05.2020 in den deutschen Kinos starten.

Das Weltkriegs-Drama erzählt die Geschichte eines Zerstörer-Kapitäns, der bei der Überquerung des Nordatlantiks von deutschen U-Booten verfolgt wird.

