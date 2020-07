"The Woman Trilogy" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

News

Capelight veröffentlicht im September "The Woman Trilogy" auf Ultra HD Blu-ray. Das Set mit den drei Filmen "Offspring", "The Woman" und "Darlin'" kommt am 25.09.2020 als Mediabook mit umfangreichem Bonus-Material in den Handel. Parallel dazu erscheint auch eine Blu-ray-Trilogie.

The Woman Trilogy (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1.78:1 (4K), 2.00:1 (4K)

Sprache / Ton: Deutsch HD-DTS MA 5.1, Englisch HD-DTS MA 5.1, Deutsch HD-DTS MA 7.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

24-seitiges Booklet -

Audiokommentar von Regisseur/Produzent Andrew van den Houten -

Audiokommentar von Autor Jack Ketchum, Andrew van den Houten und Kameramann/Produzent William M. Miller -

Interview mit Pollyanna McIntosh und Andrew van den Houten -

Fly on the Wall - Hinter-den-Kulissen-Dokumentation -

Progeny: The Birth of Offspring - Making-of -

First Stolens Bailout - Featurette -

Erweitertes Interview mit Autor Jack Ketchum -

Restaurations-Bildvergleich -

8 Webisode-Featurettes -

Audiokommentar von Regisseur Lucky McKee, Editor Zach Passero, Sounddesigner Andrew Smetek und Komponist Sean Spillane

Audiokommentar von Hauptdarstellerin Pollyanna McIntosh -

Audiokommentar von Filmkritiker Scott Weinberg -

Audiokommentar von Lucky McKee -

Dad on the Wall - 75-minütige Hinter-den-Kulissen-Dokumentation von Mike McKee -

Malam Domesticam - Making-of -

Meet the Maker - Featurettes -

Entfallene Szenen -

Kurzfilm Mi Burro von Zach Passero (produziert von Lucky McKee - Entfallene Traumsequenz Darlin's Dream von Zach Passero und Robert D. Krzykowski -

Musikclip -

Trailer

