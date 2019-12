News

"The Witcher" jetzt mit 4K Dolby Vision & Dolby Atmos bei Netflix

Netflix bietet ab sofort "The Witcher" weltweit zum Streaming an. Die auf der Geralt-Rollenspielreihe basierende neue Fantasy-Serie mit Henry Cavill wird dort in 4K inklusive Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound präsentiert.

Netflix hat in die Serie viel investiert, die wohl nicht zuletzt auch "Game of Thrones"-Fans ansprechen soll. Selbst im Kino wurden teilweise z.B. vor "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" Werbespots für "The Witcher" geschaltet. Die erste Staffel von "The Witcher" umfasst acht Episoden. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.

