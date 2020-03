News

"The Walking Dead: World Beyond" ab April bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem Frühjahr 2020 "The Walking Dead: World Beyond". Für die dritte Serie aus dem "The Walking Dead"-Universum wurde jetzt der genaue Starttermin bekannt gegeben. Demnach soll die Serie in Deutschland ab dem 13.04.2020 bei Amazon Prime Video gezeigt werden. Die insgesamt zehn Episoden werden jeweils direkt nach der Ausstrahlung beim US-Sender AMC hierzulande zu sehen sein.

Die Serie handelt von zwei jungen Frauen und konzentriert sich auf die erste Generation, die nach der Zombie-Apokalypse erwachsen wird. Das Szenario wird folgendermaßen angeteasert: "Einige werden zu Helden. Einige werden zu fiesen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten."

