"The Terminal List" mit Chris Pratt bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video präsentiert die neue Thriller-Serie "The Terminal List" von Antoine Fuqua (The Equalizer). Die Verschwörungsthriller-Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr und wird von Chris Pratt mitproduziert, der auch die Hauptrolle spielt. Wann die Serie genau bei Amazon Prime Video gezeigt werden soll, ist noch offen.

Offizielle Synopsis (Englisch):

The Terminal List follows James Reece (Pratt) after his entire platoon of Navy SEALs is ambushed during a high-stakes covert mission. Reece returns home to his family with conflicting memories of the event and questions about his culpability. However, as new evidence comes to light, Reece discovers dark forces working against him, endangering not only his life but the lives of those he loves.

