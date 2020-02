News

"The Ring - Limited Legacy Collection" auf Blu-ray Disc

Im März erscheinen die japanischen "Ring"-Filme in einem neuen Boxset auf Blu-ray Disc. Die "The Ring - Limited Legacy Collection" enthält die Filme "Ring", "Ring - Spiral", "Ring 2" und "Ring 0 - Birthday" aus den Jahren 1998 bis 2000 und kommt als Digipack am 20.03.2020 in den Handel.

