"The Hunt" kommt als "Premium-Verleih" zum Kinostart

Universal wird "The Hunt" direkt zum deutschen Kinostart im Online-Verleih anbieten. Sky kündigte heute an, dass der Blumhouse-Thriller mit Hillary Swank ab dem 14.05.2020 im Sky Store als sogenannte "Premium-Leihe" für 17,99 EUR erhältlich sein wird.

Der Film wird ab Bestellung 30 Tage bzw. 48 Stunden nach Filmstart zur Verfügung stehen und dürfte ähnlich wie bereits "Der Unsichtbare" auch bei anderen Online-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein.

Ob "The Hunt" auch tatsächlich wie aktuell geplant am 14.05. ins Kino kommt, lässt sich derzeit noch nicht vorhersagen.

"The Hunt" sollte eigentlich bereits im letzten Jahr im Kino starten. Nach den Massakern in El Paso und Dayton wurde der Start im letzten Herbst allerdings abgesagt. Zuvor war der Film insbesondere von konservativen Medien in den USA kritisiert worden und auch US-Präsident Donald Trump hatte - ohne den Titel zu nennen - dem liberalen Hollywood "Rassismus auf der höchsten Ebene" vorgeworfen.

Der Blumhouse-Thriller mit Hillary Swank erzählt die Geschichte einer Gruppe von 12 Fremden, die unfreiwillig in einem Jagd-Spiel einer reichen Elite ums Überleben kämpfen müssen.

