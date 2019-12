News

"The Equalizer 2" in 4K & Dolby Atmos für 4,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple bietet heute "The Equalizer 2" in 4K & Dolby Vision für 4,99 EUR zum Kauf im iTunes Store an. Darüber hinaus bietet die Streaming-Version auch Dolby Atmos-Sound:

Weitere Angebote bei Apple:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.