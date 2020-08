News

"Eagles - Live From The Forum MMXVIII" auf Blu-ray Disc

Die "Eagles" veröffentlichen im Oktober das Konzert-Event "Live From The Forum MMXVIII" auf CD, LP, DVD und Blu-ray Disc. Der 26 Songs umfassende Live-Mitschnitt von drei Auftritten in Los Angeles aus dem Jahr 2018 erscheint u.a. als Dreier-Set mit Blu-ray Disc und 2 CDs. Die Aufnahmen erfolgten mit 14 4K-Kameras. Eine Ultra HD Blu-ray ist aber nicht geplant.

Zu den Tonformaten werden keine Angaben gemacht. Der Blu-ray-Aufdruck zeigt zumindest ein DTS HD-Logo. "Live From The Forum MMXVIII" soll ab dem 16.10.2020 im Handel erhältlich sein.

Eagles - Live From The Forum MMXVIII Tracklist

1. SEVEN BRIDGES ROAD

2. Joe Walsh: “How ya doin?”

3. TAKE IT EASY

4. ONE OF THESE NIGHTS

5. Don Henley: “Good evening, ladies and gentlemen”

6. TAKE IT TO THE LIMIT

7. TEQUILA SUNRISE

8. IN THE CITY

9. Timothy B. Schmit: “Hey, everybody, that’s Joe Walsh”

10. I CAN’T TELL YOU WHY

11. NEW KID IN TOWN

12. Don Henley: “Just want to thank all of you…”

13. HOW LONG

14. Deacon Frey: “Hello, everybody…”

15. PEACEFUL EASY FEELING

16. OL’ 55

17. LYIN’ EYES

18. LOVE WILL KEEP US ALIVE

19. Vince Gill: “How about a nice hand for California, man...”

20. DON’T LET OUR LOVE START SLIPPIN’ AWAY

21. THOSE SHOES

22. ALREADY GONE

23. WALK AWAY

24. Joe Walsh: “Is everybody OK?”

25. LIFE’S BEEN GOOD

26. THE BOYS OF SUMMER

27. HEARTACHE TONIGHT

28. FUNK #49

29. LIFE IN THE FAST LANE

30. HOTEL CALIFORNIA

31. ROCKY MOUNTAIN WAY

32. DESPERADO

33. THE LONG RUN

