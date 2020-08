News

"The Doorman – Tödlicher Empfang" auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Splendid veröffentlicht "The Doorman – Tödlicher Empfang" im November auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller mit Jean Reno und Ruby Rose kommt am 27.11.2020 inklusive deutschem und englischem DTS HD 5.1-Mix in den Handel. Als Bonus-Material ist ein "Behind the Scenes"-Special geplant.

