"The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card" erscheint als einfache Blu-ray Disc-Edition mit 5.1 Surround-Mix

"The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card" wird im Mai auch einzeln auf Blu-ray Disc mit 5.1 Surround-Mix und Hi Res Audio Stereo-Mix veröffentlicht. Die Veröffentlichung der einfachen Blu-ray-Edition ist für den 26.05.2023 geplant.

Bereits seit Februar ist die Blu-ray Disc als Teil der neuen "Deluxe Edition" erhältlich. Das Set besteht neben der Blu-ray Disc aus drei CDs mit dem remasterten Original-Album aus dem Jahr 1980 inklusive 42 zusätzlicher Titel, Demos. Außerdem sind zusätzlich noch ein umfangreiches Begleitbuch sowie ein Poster dabei.

bereits erhältlich:

Track Listing "The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card - Deluxe Edition"

CD 1

THE TURN OF A FRIENDLY CARD’ REMASTERED

1 MAY BE A PRICE TO PAY

2 GAMES PEOPLE PLAY

3 TIME

4 I DON’T WANNA GO HOME

5 THE GOLD BUG

6 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART ONE)

7 SNAKE EYES

8 THE ACE OF SWORDS

9 NOTHING LEFT TO LOSE

10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART TWO)

BONUS TRACKS

11 MAY BE A PRICE TO PAY (INTRO DEMO)

12 NOTHING LEFT TO LOSE (BASIC BACKING TRACK)

13 NOTHING LEFT TO LOSE (CHRIS RAINBOW OVERDUB VOCAL COMPILATION)

14 TIME (EARLY STUDIO ATTEMPT)

15 GAMES PEOPLE PLAY (ROUGH MIX)

16 THE GOLD BUG (DEMO)

CD 2

ERIC WOOLFSON’S SONGWRITING DIARIES

1 MAY BE A PRICE TO PAY

2 GAMES PEOPLE PLAY

3 TIME

4 I DON’T WANNA GO HOME

5 THE TURN OF A FRIENDLY CARD

6 SNAKE EYES

7 NOTHING LEFT TO LOSE

8 TOFC / SNAKE EYES / I DON’T WANNA GO HOME

9 LA LA LA LAH

10 NEXT YEAR

11 SOMEONE ELSE

12 TAKING IT ALL AWAY

13 TO THOSE OF YOU OUT THERE

CD 3

RECORDING SESSIONS BONUS TRACKS

1 MAY BE A PRICE TO PAY (EARLY VERSION – ERIC GUIDE VOCAL AND UNUSED GUITAR SOLO)

2 GAMES PEOPLE PLAY (EARLY VERSION – ERIC GUIDE VOCAL)

3 TIME (ORCHESTRA AND CHRIS RAINBOW BACKING VOCALS)

4 THE GOLD BUG (EARLY REFERENCE VERSION)

5 THE GOLD BUG (CHRIS RAINBOW BACKING VOCALS)

6 THE GOLD BUG (CLAVINET WITH NO DELAY)

7 THE TURN OF A FRIENDLY CARD – Part One (EARLY BACKING TRACK)

8 SNAKE EYES (EARLY VERSION – ERIC GUIDE VOCAL)

9 THE ACE OF SWORDS (EARLY VERSION WITH SYNTH ORCHESTRATION)

10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD – Part Two (ERIC GUIDE VOCAL AND EXTENDED GUITAR SOLO)

SINGLE EDITS

11 GAMES PEOPLE PLAY (SINGLE EDIT)

12 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (SINGLE EDIT)

13 SNAKE EYES (SINGLE EDIT)

Blu-ray Disc

5.1 SURROUND SOUND MIX (2019) AND HIGH- RESOLUTION ORIGINAL STEREO MIX BY ALAN PARSONS

1 MAY BE A PRICE TO PAY

2 GAMES PEOPLE PLAY

3 TIME

4 I DON’T WANNA GO HOME

5 THE GOLD BUG

6 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART ONE)

7 SNAKE EYES

8 THE ACE OF SWORDS

9 NOTHING LEFT TO LOSE

10 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PART TWO)

VISUAL CONTENT

1 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (ALBUM AD)

2 GAMES PEOPLE PLAY (PROMOTIONAL VIDEO)

3 THE GOLD BUG (PROMOTIONAL VIDEO)

4 THE TURN OF A FRIENDLY CARD (PROMOTIONAL VIDEO)

