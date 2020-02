News

Teufel Streaming jetzt auch mit Spotify Free

Lautsprecher Teufel unterstützt ab sofort bei seinen Teufel Streaming-Lautsprechern mit Raumfeld-Technologie der dritten Generation (Teufel One S, One M, Stereo M, Stereo L und Cinebar Lux) ab sofort auch das Streaming mit Spotify Free. Bislang war dafür ein kostenpflichtiges Spotify Premium-Abo erforderlich. Spotify Free wird durch Werbung finanziert und bietet im Vergleich zum Premium-Abo nur einen eingeschränkten Direktzugriff auf einzelne Songs, die aber zumindest in Playlists etwas vorselektiert werden können.

www.teufel.de

