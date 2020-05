News

Teufel-Store Leipzig öffnet in dieser Woche

Lautsprecher Teufel eröffnet am 15.05.2020 seinen Teufel Store in Leipzig. Im Geschäft in der Grimmaische Straße 1-7 gelten die gleichen Hygiene-Maßnahmen wie in den anderen Teufel Shops.

Neben einer Begrenzung der Kundenzahl sollen Mitarbeiter und Kunden einen Mund-Nase-Schutz tragen und den Mindestabstand auch im persönlichen Beratungsgespräch wahren. Ausserdem werden zur Kontaktminimierung alle Produkte vom Verkaufspersonal vorgeführt. Vor und nach jedem Kundenkontakt sollen Geräte, insbesondere Kopfhörer, von den Store-Mitarbeitern desinfiziert werden.

Zur Vermeidung von Wartezeiten empfiehlt Teufel eine Terminvereinbarung, die über die Website des Teufel Store Leipzig erteilt werden kann. Dabei können Kunden auch gleich ihre Wunschgeräte auswählen, die in einem der Vorführkinos präsentiert werden.

www.teufel.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.