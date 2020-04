News

Teufel ROCKSTER GO im Doppel-Sparpaket

Bei Lautsprecher Teufel gibt es aktuell den ROCKSTER GO im Duo-Set zum Aktionspreis von 229,99 Euro. Der kompakte Bluetooth-Speaker ist IPX7-zertifiziert und wasserfest, außerdem bietet er bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und kann akustisch durchaus überzeugen - alle Infos in unserem Testbericht! Im Doppelpack spielen die beiden Lautsprecher synchron und am PC oder Mac sind sie auch als USB-Soundkarte einsetzbar.

Teufel ROCKSTER GO Duo-Set

