Teufel eröffnet bisher größten Sound Space in Hamburg
Lautsprecher Teufel hat im MediaMarkt Tech Village am Hamburger Hauptbahnhof den bisher größten Teufel Sound Space eröffnet. Sechs Tage die Woche erhält man im Shop-in-Shop in Hamburg professionelle Beratung durch Teufel-Mitarbeiter. Es gibt eine eigene Vorführkabine, in der man die Favoriten direkt und auch mit eigener Musik ausprobieren kann. Und natürlich kann man kleinere Produkte ohne Wartezeit oder Versand direkt mitnehmen.
Der Teufel Sound Space im MediaMarkt am Hamburger HBF ist ab sofort für vier Monate geöffnet. Vorführtermine können auch im Voraus gebucht werden.
Alle Infos hier:
Adresse und Öffnungszeiten:
- MediaMarkt Tech Village Hamburg
- Mönckebergstraße 1
- 20095 Hamburg
- Telefonnummer: +49 30 21784218
- Montag bis Samstag 10:00–20:00 Uhr
