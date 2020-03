News

Teufel BOOMSTER GO ab sofort als Stereo-Set verfügbar

Teufel BOOMSTER GO

Lautsprecher Teufel bietet den wasserdichten und handlichen BOOMSTER GO ab sofort im Doppelpack an. Versandkostenfrei und mit 10% Rabatt gegenüber dem Einzelkauf ist das BOOMSTER GO Stereo-Set für 179,99 EUR in den Farben Night Black, Sand White, Space Blue, Ivy Green und Coral Red erhältlich.

