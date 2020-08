News

"Tesla" im Dezember auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht voraussichtlich im Dezember "Tesla" auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Ethan Hawke in der Rolle des Elektrizitäts-Visionärs Nikola Tesla und Kyle MacLachlan als dessen Gegenspieler Thomas Alva Edison wird am 20.08.2020 in den deutschen Kinos starten.

Laut Angaben von Amazon.de soll die Blu-ray Disc am 24.12.2020 erscheinen. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

