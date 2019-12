News

"Terminator: Dark Fate" als Steelbook auf Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Terminator: Dark Fate" auch als Steelbook. Beim Media Markt sind jetzt neue Steelbooks auf Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray aufgetaucht, die auch bereits vorbestellbar sind.

Mit der Heimkino-Veröffentlichung von "Terminator: Dark Fate" auf Blu-ray Disc, DVD und Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland ab Februar/März zu rechnen. Amazon und der Media Markt nennt derzeit den 31.03.2020 als VÖ-Termin. Aus den USA gibt es auch bereits erste Hinweise zur Ausstattung.

Terminator: Dark Fate (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos (Englisch)

Extras:

Deleted and Extended Scenes

A Legend Reforged

World Builders

Dam Busters: The Final Showdown

VFX Breakdown: The Dragonfly

