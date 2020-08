News

"Tenet" auch mit 70mm & IMAX im Kino

Warner zeigt Christopher Nolans "Tenet" auch als 70mm-Filmkopie in ausgewählten Kinos. Dazu gehört z.B. der Delphi Filmpalast in Berlin. Gedreht wurde "Tenet" mit verschiedenen 65 mm-Kameras und zum Teil im größeren IMAX-Format, in dem der Film auch in deutschen IMAX-Kinos gezeigt wird.

Nach mehreren Verschiebungen ist der Kinostart von "Tenet" jetzt in Deutschland für den 26.08.2020 geplant während für ausgewählte Städte in den USA erst ein späterer Kinostart zum "Labor Day Weekend" ab dem 03.09. anvisiert wird.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.