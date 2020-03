News

Telekom will Disney+ anbieten

Die Deutsche Telekom will den neuen Streaming-Dienst Disney+ auch direkt an ihre eigenen Kunden vermarkten. Laut einem Bericht von Bloomberg stehen die Telekom und Disney in Verhandlungen über die Verbreitung von Disney+ über die MagentaTV-Plattform der Telekom. Ob einer solcher Deal bis zum Start von Disney+ zustande kommt, ist derzeit noch offen.

Disney+ startet am 24.03.2020 in Deutschland und kostet 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Das Angebot kann sieben Tage kostenlos getestet werden. Bis zum 23.03. bietet Disney ein vergünstigtes Jahresabo für 59,99 EUR an.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.