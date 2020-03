News

Teilweise längere Lieferzeiten bei Amazon.de

Bei Amazon.de kommt es derzeit teilweise zu längeren Lieferzeiten. Diese sind regional unterschiedlich und auch von den Produktgruppen abhängig. Bereits seit einigen Tagen zeigt Amazon auf seiner Website Besuchern stellenweise den Hinweis "In ihrer Region kommt es vorübergehend zu verlängerten Lieferzeiten" an. Amazon scheint inzwischen eine Priorisierung für einzelne Produktgruppen vorzunehmen, da selbst bei Artikeln, die auf Lager sind, verschiedene Lieferzeiten angezeigt werden. Während z.B. Lebensmittel immer noch in vielen Fällen zwischen 1-2 Tagen lieferbar sind, bekommt man bei Blu-ray Discs und DVDs wie z.B. Joker derzeit folgenden Hinweis angezeigt:

Lieferung kann länger dauern als normalerweise bei Prime-Artikeln gewohnt.

Um Ihnen die größtmögliche Auswahl anzubieten, zeigen wir auch Prime-Artikel mit einer längeren Lieferzeit an. Die hauptsächlichen Gründe längerer Lieferzeiten liegen darin, dass einige Artikel nur auf dem Landweg verschickt werden können, mehr Zeit zur Versandvorbereitung benötigen oder von weiter entfernten Standorten versandt werden.

Trotz der teilweise verlängerten Lieferzeiten ist derzeit bei Amazon.de noch das gesamte Sortiment bestellbar. In Frankreich und Italien werden hingegen viele nicht-essentielle Produkte vorübergehend nur noch ohne Bestell-Option im Shop angezeigt. Das betrifft dort auch Blu-ray Discs und DVDs während die meisten Elektronik-Produkte auch in diesen Ländern noch erhältlich sind.

