"Tears For Fears - The Tipping Point" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Tears for Fears veröffentlichen ihr neues Album "The Tipping Point" in einer "Pure Audio" Blu-ray-Edition mit einem Dolby Atmos und DTS HD MA 5.1-Mix von Steven Wilson.

Die Blu-ray Audio-Version von "The Tipping Point" wird in einer weltweit auf 2000 Stück limitierten Auflage exklusiv über den Online-Shop von superdeluxeedition.com erhältlich sein.

Das neue Tears For Fears-Album erscheint am 25.02.2022 auch auf CD und LP.

