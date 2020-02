News

"Susan verzweifelt gesucht" mit Madonna erstmals auf Blu-ray Disc

justbridge entertainment veröffentlicht im März erstmals "Susan verzweifelt gesucht" in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Film mit Madonna und Rosanna Arquette aus dem Jahr 1985 kommt am 27. März 2020 in den Handel. Das limitierte Mediabook enthält die Blu-ray Disc und DVD sowie ein exklusives 20-Seitiges Booklet sowie als zusätzliches Bonusmaterial ein alternatives Ende und einen Audiokommentar von Regisseurin Susan Seidelman.

Susan verzweifelt gesucht (Blu-ray Disc)

Bildformat: 16:9

Tonformat: DTS-HD Master Audio 5.1

Sprache: Deutsch, Englisch

Extras: Exklusives 20-Seitiges Booklet von Christoph N. Kellerbach, Alternatives Ende & Audiokommentar

