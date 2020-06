News

StudioCanal veröffentlicht "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffenlicht "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" (Bill & Ted’s Excellent Adventure) auf Ultra HD Blu-ray. Das kündigte StudioCanal in England via Twitter an. Ein genauer VÖ-Termin für die restaurierte Version des Comedy-Klassikers wurde noch nicht genannt.

Erst in dieser Woche wurde der erste Trailer für "Bill & Ted 3: Face the Music" veröffentlicht. Der dritte Teil der Zeitreise Comedy-Reihe mit Alex Winter & Keanu Reeves soll am 21.08.2020 in den US-Kinos starten. Der deutsche Starttermin ist noch offen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.