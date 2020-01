News

Steven Spielbergs "Amazing Stories" ab März bei Apple TV+

Apple kündigt neuen Serien-Nachschub für seinen Streaming-Dienst Apple TV+ an. Zu den neuen Serien gehört u.a. die erste Staffel von Steven Spielbergs "Amazing Stories", die am 06.03.2020 bei Apple TV+ startet. Direkt zum Start sollen die fünf ersten Episoden der Mystery-Serie veröffentlicht werden. Dazu gehört u.a. die Folge "Rift" von Mark Mylod, der u.a. Regie bei mehreren Episoden von "Game of Thrones" führte. Zum Inhalt der neuen Serie nach dem Vorbild von Spielbergs "Fantastische Geschichten" aus den 1980er Jahren macht Apple noch keine Angaben.

Am 03.04. startet bei Apple TV+ ausserdem die Mystery-Serie "“Home Before Dark”, die bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde. Das gilt ebenso für die Serie "Mythic Quest: Raven’s Banquet”, deren erste Staffel am 07.02. bei Apple TV+ startet. Für den 24.04. wurde ausserdem die Thriller-Serie "Defending Jacob” mit Chris Evans und für den 01.05. die Comedy-Serie "Trying" angekündigt.

