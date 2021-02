News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

STAR zeigt Action-Hits in Ultra HD bei Disney+

Disney+ wird mit dem Start des Erwachsenen-Angebots STAR in einer Woche nicht nur sein Film & Serien-Angebot um viele Klassiker von Fox und Disney erweitern sondern auch einige weitere Filme in Ultra HD präsentieren. Die gesamte Übersicht der Filme und Serien hatte Disney ja bereits vor kurzem vorgestellt und zumindest für einige Filme konnte Disney auch bereits bestätigen, dass diese in Ultra HD bei Disney+ zu sehen sein werden. Dazu gehören u.a. voraussichtlich "Braveheart", "Deadpool" sowie "Predator 1 & 2". Beim aktuellen Stand sieht es hingegen so aus, als ob "Speed" und "Starship Troopers" zunächst nur in HD zu sehen sein werden obwohl es von diesen Filmen bereits neue 4K-Master gibt.

STAR startet am 23.02.2021 bei Disney+ und sorgt gleichzeitig für eine Preiserhöhung: Der Streaming-Dienst kostet in Deutschland bis zum 22. Februar 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr. Ab dem 23. Februar kostet Disney+ dann 8,99 EUR im Monat bzw. 89,90 EUR pro Jahr. Laut Disney tritt die Preiserhöhung für bestehende Monats- und Jahresabonnenten aber nicht vor dem jeweils ersten Rechnungsdatum nach dem 22. August 2021 in Kraft.

www.disneyplus.com