Star Wars: "The Mandalorioan"-Trailer zur Doku-Serie von Disney+ online

Disney hat einen Trailer zu der neuen Doku-Serie „Disney Galerie: The Mandalorian” bei Disney+ veröffentlicht:

„Disney Galerie: The Mandalorian“ ist eine Dokumentarserie mit acht Episoden. Jedes Kapitel beleuchtet eine andere Facette der Star Wars-Serie anhand von Interviews, unveröffentlichtem Filmmaterial und Diskussionsrunden, die vom ausführenden Produzenten Jon Favreau moderiert werden.

Zu den Themen der Dokumentarserie gehören der Produktionsprozess, das Vermächtnis von George Lucas' Star Wars, die Besetzung, die Technologie der Serie sowie Modelle, Kreaturen, Effekte und Filmmusik inklusive der Verbindungen zu Star Wars Charakteren und Requisiten aus der ganzen Galaxis.

„Disney Galerie: The Mandalorian“ startet drei Tage nach dem Finale der ersten Staffel von „The Mandalorian“ (am 01.05.). Neue Folgen von „Disney Galerie: The Mandalorian“ werden immer freitags auf Disney+ veröffentlicht.

www.disneyplus.com

