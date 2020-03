News

Star Wars: "The Mandalorian" wird zum Disney+ Blockbuster

Auch beim Europa-Start von Disney+ hat vor allem die Star Wars-Serie "The Mandalorian" viele Zuschauer angezogen. Laut bei deadline.com veröffentlichten Analysen des Research-Unternehmens Parrot Analytics soll "The Mandalorian" vor allem in Deutschland sehr erfolgreich gewesen sein.

Von Disney selbst gibt es keine offiziellen Statistiken zu den Abrufen Disney+ so dass Parrot das begleitende "Rauschen" im Internet und auf Social Media-Plattformen erfasst und daraus sogenannte "Demand Expressions" errechnet. "The Mandalorian" soll mit insgesamt 33 Millionen Demand Expressions von allen Disney+ Produktionen die meiste Nachfrage erzielt haben wobei Deutschland mit 12 Millionen fast die Hälfte ausmachte.

Dazu könnte auch beigetragen haben, dass die Pilot-Episode von "The Mandalorian" kurz vor dem Start des Streaming-Diensts noch bei ProSieben im Free TV ausgestrahlt wurde.

Bei Disney+ sind inzwischen die ersten drei Folgen von "The Mandalorian" erhältlich. Neue Episoden werden jeweils am Freitag veröffentlicht.

