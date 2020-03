News

Star Wars: "The Mandalorian" startet mit Doppel-Folge bei Disney+

Disney hat kurz vor dem Deutschland-Start von Disney+ einige Informationen zum Ausstrahlungsrhythmus der Serien bei dem neuen Streaming-Dienst bekannt gegeben. Die meisten Disney+ Originals Serien starten am 24. März mit der ersten Folge und werden dann jeweils am Freitag durch eine weitere Folge ergänzt.

Die beiden Disney+ Originals „The Mandalorian“ sowie „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel” starten gleich mit zwei Folgen am 24. März. "The Mandalorian" wird dann mit jeweils einer neuen Folge am Freitag fortgesetzt und “Star Wars: The Clone Wars” bekommt sogar wöchentlich zwei neue Folgen, bis dann ab dem 17. April – simultan zur Ausstrahlung in den USA – eine neue Folge pro Woche gezeigt wird.

Disney startet Disney+ am 24.03.2020 in Deutschland und bietet das Jahresabo noch bis zum 23.03. inklusive Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr an. Bei späterer Buchung kostet das Abo 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung.

