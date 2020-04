News

Star Wars: "The Mandalorian"-Staffel 3 für Disney+ bereits in Planung

Disney bereitet laut Informationen von Variety bereits die dritte Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" vor. Demnach soll Serien-Macher Jon Favreau bereits seit einiger Zeit an den Geschichten gearbeitet und die Pre-Production inzwischen begonnen haben. Die zweite Staffel von "The Mandalorian" wurde bereits abgedreht und ist für den Herbst geplant.

In Deutschland werden die insgesamt acht Episoden der ersten Staffel ab Anfang Mai komplett bei Disney+ zu sehen sein. Ab dem 04.05. zeigt Disney dann die mehrteilige Dokumentation „Disney Galerie: The Mandalorian“ mit Hintergrundinfos zur Serie.

www.disneyplus.com

