Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 2" ab Herbst 2020 bei Disney+

Disney plant die Veröffentlichung der zweiten Staffel von "The Mandalorian" für den Herbst 2020. Das bestätigte Produzent Jon Favreau jetzt via Twitter. Die Star Wars-Serie ist eines der Flagschiffe beim neuen Streaming-Dienst Disney+, der im März in Deutschland startet. Die erste Staffel über den Kopfgeldjäger Mando und seinen Begleiter Baby Yoda umfasst zunächst 8 Episoden. Ob die zweite Staffel etwas länger ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

