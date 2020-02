News

Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 2" ab Oktober bei Disney+

Disney plant die Veröffentlichung der zweiten Staffel von "The Mandalorian" für den Herbst 2020. In einer Investorenkonferenz kündigte Disney-Chef Bob Iger jetzt den Start für den Oktober an.

Die Star Wars-Serie ist eines der Flagschiffe beim neuen Streaming-Dienst Disney+, der im März in Deutschland startet. Die erste Staffel über den Kopfgeldjäger Mando und seinen Begleiter Baby Yoda umfasst zunächst 8 Episoden. Ob die zweite Staffel etwas länger ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Angesichts des Erfolgs der Serie erwägt Disney inzwischen auch eine Erweiterung von "The Mandalorian" um weitere Figuren, die eventuell auch zum Spin Off weiterer Serien-Projekte genutzt werden können.

