News

Star Wars: "The Mandalorian: Kapitel 6" jetzt bei Disney+

Disney hat jetzt bei Disney+ die neueste Folge der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" veröffentlicht. In "Kapitel 6: Der Gefangene" bekommt der Mandalorianer den Auftrag zur Befreiung eines Gefangenen von einem Transporter der Neuen Republik.

Die insgesamt acht Episoden der ersten Staffel von "The Mandalorian" erscheinen jeweils am Freitag bei Disney+. Die zweite Staffel der Star Wars-Serie ist bereits für den Herbst geplant. Ab dem 04.05. zeigt Disney die mehrteilige Doku-Serie „Disney Galerie: The Mandalorian“ auf Disney+.

www.disneyplus.com

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.