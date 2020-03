News

Star Wars: "The Mandalorian: Kapitel 3" jetzt bei Disney+

Disney hat jetzt bei Disney+ die dritte Folge der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" veröffentlicht. In "Kapitel 3: Der Fehler" muss sich der Mandalorianer entscheiden, ob er "das Kind" wirklich an seinen Auftraggeber zurückgeben will.

Im Unterschied zu Netflix veröffentlicht Disney neue Episoden seiner Serien bei Disney+ üblicherweise im Wochentakt. Die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel von "The Mandalorian" erscheinen jeweils am Freitag. Die zweite Staffel ist bereits für den Herbst geplant.

Auch die Serie "Star Wars: The Clone Wars" wird heute mit zwei neuen Folgen bei Disney+ fortgesetzt.

Disney+ ist für 7 Tage gratis nutzbar. Nach dem Start der Free Trial-Phase können sich Nutzer für ein Jahres- oder Monats-Abo entscheiden. Das Abo kostet 69,99 EUR für 1 Jahr oder 6,99 EUR bei monatlicher Abrechnung:

www.disneyplus.com

