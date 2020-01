News

Star Wars: Kehrt Jar Jar Binks in neuer Kenobi-Serie zurück?

Disney arbeitet nach "The Mandalorian" bereits an einer weiteren Star Wars-Serie mit Ewan McGregor als Obi Wan Kenobi. Wie Making Star Wars erfahren haben will, soll in "Kenobi" voraussichtlich auch Jar Jar Binks eine Rolle spielen. Da die Dreharbeiten für die Serie noch nicht begonnen haben, bezeichnet die Seite diese Information selbst als Gerücht, will aber ebenfalls erfahren haben, dass Jar Jar Binks einen Bart trägt und u.a. in einer Szene zu sehen sein soll, in der er mit Obi-Wan über die Vergangenheit redet.

Disney produziert die Kenobi-Serie ebenso wie "The Mandalorian" für seinen Streaming-Dienst Disney+, der im März auch in Deutschland startet.

