"Star Wars"-Filme für 7,99 EUR in 4K im Apple iTunes Store

Disney bietet derzeit im Apple iTunes Store alle "Star Wars"-Filme ab 7,99 EUR in 4K mit Dolby Vision HDR und englischem Dolby Atmos-Ton an. Für 7,99 EUR sind neben den Filmen der drei "Saga"-Trilogien auch die Spin-Offs "Rogue One" und "Solo: A Star Wars Story" im Angebot. Lediglich "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ist mit 9,99 EUR etwas teurer. Bei den Filmen ist meist auch "iTunes Extras" Bonus-Material inklusive:

