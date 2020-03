News

Star Wars: Deutscher "The Mandalorian"-Trailer für Disney+

Disney bietet auch bereits einen deutschen Trailer für die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" an, die am 24.03. beim neuen Streaming-Dienst Disney+ startet:

Im Rahmen einer Promo-Aktion wird die erste Folge von "The Mandalorian" bereits am Sonntag, 22. März 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Die komplette Serie gibt es aber nur bei Disney+. Dort werden auch die "Star Wars"-Kinofilme zum Streaming angeboten.

Die erste Staffel über den Kopfgeldjäger Mando und seinen Begleiter "Baby Yoda" (The Child) umfasst zunächst 8 Episoden. Disney plant die Veröffentlichung einer zweiten Staffel von "The Mandalorian" für den Herbst 2020.

Disney+ wird bis zum 23.03. mit Frühbucherrabatt für 59,99 EUR im ersten Jahr angeboten. Nach dem Start am 24.03.2020 in Deutschland kostet das Abo 6,99 EUR pro Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

www.disneyplus.com

