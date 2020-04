News

"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"-Soundtrack erscheint als Doppel Picture Disc

Disney veröffentlicht den Soundtrack von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am 12.06.2020 als Doppel-LP im Picture Disc-Design. Die A und B-Seite der beiden Platten zeigen ein jeweils unterschiedliches Motiv, so dass insgesamt vier verschiedene Design-Motive vorhanden sind. Bei Amazon ist der John Williams-Soundtrack ohne Aufpreis als AutoRip zum MP3-Download verfügbar, so dass Sammler die Musik auch hören können ohne die Schallplatten abzunutzen.

