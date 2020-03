News

"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray Making of-Preview online

Disney hat in den USA ein 10 Minuten langes Preview zur Making of-Doku "Das Vermächtnis der Skywalker" (The Skywalker Legacy) veröffentlicht, die zum Bonus-Material der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" gehört:

In Deutschland erscheint "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am 30.04.2020 auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und einer deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Tonspur ausgestattet sein. Auf den digitalen Plattformen wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erscheint der Film bereits am 17.04.2020.

Parallel zu "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" erscheinen alle neun "Star Wars"-Filme erstmals auf Ultra HD Blu-ray. Diese werden einzeln sowie in einem großen "Skywalker Saga"-Boxset auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Die ersten acht "Star Wars"-Filme werden bereits ab dem 24.03. beim neuen Streaming-Dienst Disney+ gezeigt. "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wird dort erst im weiteren Verlauf des Jahres zum Streaming angeboten.

ebenfalls geplant:

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (Blu-ray Disc / Blu-ray 3D)

Bildformat: 2,39:1 / 16:9

Sprachversionen / Tonformat:

Englisch: DTS-HD MA 7.1

Deutsch: Dolby Digital plus 7.1

Italienisch: Dolby Digital 5.1

Untertitel:

Deutsch, Italienisch, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

Das Vermächtnis der Skywalker

Die Speeder-Jagd auf Pasaana

Dreharbeiten in der Wüste

D-O: Schlüssel zur Vergangenheit

Warwick & Sohn

Die Kreaturen

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,39:1 / 16:9

Sprachversionen / Tonformat:

Englisch: Dolby Atmos 7.1.4

Deutsch: Dolby Digital plus 7.1

Italienisch: Dolby Digital plus 7.1

Französisch: Dolby Digital plus 7.1

Untertitel:

Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

Das Vermächtnis der Skywalker

Die Speeder-Jagd auf Pasaana

Dreharbeiten in der Wüste

D-O: Schlüssel zur Vergangenheit

Warwick & Sohn

Die Kreaturen

