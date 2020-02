News

Star Wars 4K Ultra HD Blu-rays jetzt bei Amazon vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt fast alle Star Wars-Filme zur Vorbestellung auf Ultra HD Blu-ray an. Diese werden derzeit für den 30.04.2020 gelistet und für alle Ultra HD Blu-rays gibt es auch zumindest vorläufige Cover. Nur für Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gibt es noch kein Cover in dem neuen "Line Look 2020"-Design. Bislang wurde auch noch kein Komplett-Set mit allen Star Wars-Filmen auf Ultra HD Blu-ray angekündigt.

Star Wars auf 4K Ultra HD Blu-ray

Star Wars auf Blu-ray Disc

