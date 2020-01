News

"Star Trek: Picard" startet bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt die neue "Star Trek"-Serie "Star Trek: Picard" ab dem 24.01.2020 in Deutschland. Die insgesamt 10 Episoden werden direkt nach US-Ausstrahlung wöchentlich jeweils am Freitag in Deutschland zu sehen sein.

In der neuen Star Trek-Serie kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle des Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, den er in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" in sieben Staffeln verkörperte. Die Serie folgt Picard im nächsten Kapitel seines Lebens und spielt zeitlich nach der Zerstörung des Planeten Romulus, die im "Star Trek"-Film von J.J. Abrams aus dem Jahr 2009 gezeigt wurde.

Prime Video hält die Rechte der von CBS produzierten Serie weltweit exklusiv außerhalb der USA und Kanada. Bereits vor dem Start hat CBS "Star Trek: Picard" schon für eine zweite Staffel verlängert. Ebenso wie die erste Staffel soll auch die zweite Staffel wieder 10 Episoden umfassen.

