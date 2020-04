News

Viele Film-Klassiker in neuen Steelbook-Editionen

Im Juli erscheinen zahlreiche Film-Klassiker in neuen Steelbook-Editionen auf Blu-ray Disc. Dazu gehören u.a. "Sprengkommando Atlantik" mit Roger Moore und "U-Boot in Not" mit Charlton Heston. Die limitierten Novobox Klassiker Editionen sollen laut Angaben von Amazon.de voraussichtlich ab dem 31.07.2020 erhältlich sein.

